Buon compleanno Federico Zampaglione! Il frontman dei Tiromancino festeggia oggi i suoi 53 anni.

Buon compleanno Federico Zampaglione! Il frontman dei Tiromancino festeggia oggi i suoi 53 anni.

Un artista poliedrico, tra i più apprezzati “poeti dell’amore” della musica italiana e reduce da successi (e premi) nel mondo cinematografico.

Un artista poliedrico, tra i più apprezzati "poeti dell'amore" della musica italiana e reduce da successi (e premi) nel mondo cinematografico.

Insomma, quello del 2021 è un compleanno speciale per Zampaglione.

Accompagnato dagli ottimi risultati ottenuti dal suo film Morrison, sia in termini di pubblico che di critica con molte proiezioni sold out.

L’ultimo lavoro da regista di Federico Zampaglione, girato durante la pandemia, ha segnato la riapertura di molte sale cinematografiche chiuse a causa del Covid e sta proseguendo la sua corsa estiva partecipando a diversi festival e concorsi.

Zampaglione è stato premiato come Artista Multimediale Italiano all’ultima edizione del Premio Roma Videoclip e ha ricevuto il Premio Castiglione Cinema 2021. Inoltre, il brano “Cerotti”, contenuto nella colonna sonora, ha ricevuto una candidatura ai Nastri D’argento (Nastri che ieri sera hanno premiato il protagonista di Morrison Lorenzo Zurzolo nella Sezione Giovani).