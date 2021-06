BMW Serie 8: in arrivo il restyling di metà carriera

Entro fine anno, la supercar BMW Serie 8 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Noto anche come LCI, ovvero Life Cycle Impulse, il rinnovamento estetico riguarderà i fari anteriori e posteriori, la calandra, più i paraurti anteriore e posteriore, mentre l’abitacolo sarà aggiornato con il display touch screen curvo per il sistema multimediale iDrive.

Attesa al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre, la nuova BMW Serie 8 restyling sarà disponibile nelle varianti Cabrio, Coupé e Gran Coupé. La commercializzazione, invece, partirà nel mese di marzo del 2022 e la dotazione di serie sarà completa anche del pacchetto MSport Package.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova BMW Serie 8 restyling comprenderà il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 360 CV della versione 840i, il motore di pari alimentazione 4.4i V8 TwinPower Turbo da 550 CV della declinazione M850i con la trazione integrale xDrive e l’unità diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza della configurazione 840d anch’essa con la trazione integrale xDrive, tutte dotate della tecnologia MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V.

Il top di gamma della nuova BMW Serie 8 restyling sarà rappresentato nuovamente dalla M8 con il motore a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo da 600 CV, nonché dalla M8 Competition da 625 CV di potenza. Tuttavia, dovrebbe essere proposta anche l’inedita BMW M8 CSL, solamente nella variante coupé come versione stradale del modello GT3 da pista. Accreditata della potenza di 650 CV e riconoscibile soprattutto per l’alettone posteriore di grandi dimensioni, avrà la massa più leggera per le numerose componenti della carrozzeria in fibra di carbonio, a partire da tetto e cofano.