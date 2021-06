BMW Serie 7: le anticipazioni sulla prossima generazione

L’anno prossimo sarà svelata la nuova BMW Serie 7, anche se la commercializzazione sul mercato europeo partirà nel corso del 2023. Nota anche come modello G70, la settima generazione della ammiraglia tedesca introdurrà il nuovo stile del frontale per il costruttore bavarese. Inoltre, aumenterà la condivisione dei contenuti con la Rolls-Royce Phantom.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova generazione della BMW Serie 7 sarà disponibile con il propulsore a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo per le versioni 750i da 550 CV ed M760i da 625 CV di potenza, nonché con il motore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per le declinazioni 730d da 286 CV e 740d da 340 CV di potenza. Entrambe le suddette unità saranno proposte nella configurazione Mild Hybrid da 48V, grazie alla tecnologia MHEV.

La nuova BMW Serie 7 sarà commercializzata anche nella confermata versione 745e da 394 CV di potenza complessiva, affiancata dall’altra inedita declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Nel corso del 2024, invece, sarà introdotta la i7, ovvero il modello ‘alter ego’ a propulsione elettrica, la cui gamma comprenderà le configurazioni eDrive45, xDrive50 ed M60, quest’ultima caratterizzata dalla potenza di circa 500 CV e accreditata dell’autonomia massima di circa 700 km grazie al pacco delle batterie da 120 kWh.