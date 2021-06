BMW R 1300 GS: il prossimo ‘capitolo’ della moto bavarese

Nel corso del 2023 dovrebbe debuttare la nuova BMW R 1300 GS, ovvero il capitolo numero otto della storica moto bavarese introdotta oltre quarant’anni fa. Attesa al Salone di Milano Eicma 2022, in programma nel mese di novembre del prossimo anno, rappresenterà soprattutto il restyling dell’attuale R 1250 GS.

La nuova BMW R 1300 GS proporrà numerosi aggiornamenti, soprattutto in termini di design e ciclistica. Tuttavia, la novità più importante sarà rappresentata dal nuovo motore bicilindrico 1300 Boxer accreditato della potenza di almeno 150 CV, nonché raffreddato a liquido e omologato alla prossima normativa antinquinamento Euro 5b.

Inoltre, tra le novità della nuova BMW R 1300 GS figureranno anche i fari Full Led, il dispositivo Adaptive Cruise Control e il quadro strumenti digitale con il display in TFT da 10,25 pollici. Non è esclusa l’adozione di altri dispositivi di sicurezza ADAS e il cambio automatico DCT a doppia frizione, anche se potrebbero influire negativamente sul peso della moto. Infine, la gamma potrebbe comprendere anche i modelli M 1300 GS in chiave sportiva ed R 1400 GS in sostituzione dell’attuale R 1250 GS Adventure.