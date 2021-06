BMW M2: le anticipazioni sulla prossima generazione

Nel corso dell’anno prossimo, dopo la nuova Serie 2 Coupé, debutterà anche la seconda generazione della BMW M2. Nota anche come modello G87, condividerà la piattaforma modulare CLAR a trazione posteriore e motore anteriore longitudinale con la più grande M4. Infatti, la berlina coupé BMW Serie 2 Gran Coupé è caratterizzata dalla trazione anteriore.

Lunga all’incirca 450 cm, avrà il passo di 274 cm, maggiore esattamente di cinque centimetri rispetto all’attuale. Inoltre, aumenterà anche in larghezza. Tuttavia, l’elemento distintivo della nuova BMW M2 sarà il propulsore biturbo a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 410 CV di potenza e 580 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. La gamma comprenderà anche la più sportiva declinazione Competition, accreditata della potenza di 430 CV.

Successivamente, sarà proposta anche la nuova BMW M2 CS con la potenza incrementata fino a 490 CV. Non è esclusa anche l’inedita M2 CSL, con la massa alleggerita grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per molte componenti della carrozzeria. La futura BMW M2 CSL potrebbe avere la stessa potenza dell’attuale M4 Competition, ovvero 510 CV, nonché essere dotata della trazione integrale xDrive. Per quanto riguarda l’imminente versione standard, circolano molte indiscrezioni sulla potenza minima di ben 440 CV, se non addirittura 450 CV.