BMW: in arrivo le sportive M3 CS ed M4 CSL

L’anno prossimo, in occasione del mezzo secolo della divisione sportiva BMW M, la gamma del costruttore bavarese dovrebbe essere ampliato alle supercar BMW M3 CS ed M4 CSL. Il debutto di queste due vetture sarebbe previsto nel corso dell’estate del 2022, ma entrambe saranno prodotte in serie limitata.

Infatti, sarebbero previste solo 1.500 unità per la nuova BMW M3 CS, mentre la produzione per la nuova BMW M4 CSL dovrebbe essere limitata a solamente 1.000 esemplari. Entrambe saranno caratterizzate dalla massa più leggera di circa 70 kg, grazie al maggior utilizzo degli elementi in fibra di carbonio per la carrozzeria.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova BMW M3 CS dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 530 CV di potenza, mentre la nuova BMW M4 CSL potrebbe essere accreditata del potenza di 550 CV. Per non aggravare ulteriormente la massa, il suddetto propulsore dovrebbe essere abbinato al cambio manuale a sei marce, nonché alla trazione posteriore, dato che il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti e la trazione integrale xDrive sono ‘nemici’ del peso. Infine, nel 2022 debutterà anche l’inedita M3 Touring, ma sarebbero allo studio anche le versioni speciali Evo Sport ed Evo Track per la berlina BMW M3.