E’ disponibile in digitale, in formato CD e VINILE, “Best of ME”, il nuovo progetto discografico di EMMA.

Un progetto che comprende 21 tra le canzoni più significative ed importanti del suo repertorio musicale, riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa conla supervisione artisticadi Dario Faini.

“Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), è stato anticipato in radio dal nuovo singolo “CHE SOGNO INCREDIBILE”, di Emma insieme a Loredana Bertè.