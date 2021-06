Bentley Bentayga: in arrivo la variante LWB a passo lungo

Entro fine anno, la gamma della Bentley Bentayga sarà ampliata alla variante LWB a passo lungo. Tuttavia, la commercializzazione di questa nuova configurazione per la Super SUV della Casa di Crewe partirà nel corso del 2022 e sarà destinata soprattutto ai mercati automobilistici di Cina, Russia e Medio Oriente.

Esteticamente, la nuova Bentley Bentayga LWB sarà riconoscibile per la carrozzeria lunga 535 centimetri, se non addirittura 550 centimetri, con l’incremento delle dimensioni a tutto vantaggio del passo. A titolo di confronto, la variante standard misura 514 centimetri in lunghezza e 300 centimetri nell’interasse.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, anche l’inedita Bentley Bentayga LWB sarà proposta nelle declinazioni base con il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 550 CV di potenza, Speed con il motore a benzina 6.0 W12 biturbo da 635 CV di potenza ed Hybrid a propulsione ibrida Plug-In con l’unità a benzina 3.0 V6 biturbo da 450 CV di potenza complessiva.