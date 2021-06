Beautiful Angel, il nuovo singolo di Arianna

“Beautiful Angel” (Ariol entertainment/Wyster media LLC) è il nuovo brano della cantante pop e performer Arianna, dal 18 giugno in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e download.

Il brano

Track pop adattissima ai club e alla movida estiva, “Beautiful Angel” nasce come rielaborazione musicale in lingua inglese del celebre tango argentino di Carlos Gardel, “Por una cabeza”. Un arrangiamento moderno, sensuale ed ipnotico che trasporta la fantasia di chi l’ascolta su una spiaggia al tramonto e che nasce da un’idea della stessa Arianna, co-autrice e co-produttrice della nuova release.

“Dopo aver guardato il film “Scent of a Woman” sono stata rapita totalmente da una scena in cui il protagonista, Al Pacino, balla un tango appassionato con una bellissima donna sulle note del brano di Gardel. Ho immaginato una versione più moderna e, dopo vari tentativi, decisivo è stato l’incontro a Miami con il produttore C-Rod con il quale ho inciso questa versione che spero porti con sé una ventata di freschezza e sensualità” commenta Arianna, che aggiunge: “Nel videoclip mi sono fatta travolgere dalla musica: tutti i miei movimenti, infatti, sono istintivi, improvvisati sul momento”.

Un progetto internazionale per Arianna (all’anagrafe Arianna Bergamaschi) che ha iniziato la sua carriera quando era solo una teenager e che successivamente ha diviso la sua attività tra l’Italia e gli Usa collaborando con grandi artisti internazionali come Will I Am I AM, Shaggy, Pitbull, Flo Rida, Juanes.

Il video

È online anche il videoclip ufficiale di “Beautiful Angel” girato tra Milano e l’Uruguay, diretto da Paolo Gandola e prodotto da Art Beat s.r.l. Protagonisti due ballerini uruguaiani della compagnia nazionale del balletto che si muovono sensualmente tra passi di tango moderno e danza contemporanea e si inseguono, si cercano, si rifiutano e infine si amano tra una gabbia, la hall di un hotel e la spiaggia al tramonto.