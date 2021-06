AstraZeneca, Rasi: “Mix vaccini è efficace e sicuro”

Riflettori puntati sul mix di vaccini, e la seconda dose con Pfizer o Moderna dopo la prima dose di AstraZeneca. “Molti immunologi, tra cui il sottoscritto, sono convinti che più stimoli in maniera differenziata il sistema immunitario e meno effetti collaterali hai e più anticorpi produci. Questo sembra sostenuto dai primi studi anche se ancora non pubblicati. La vaccinazione eterologa è dunque efficace e sicura, e potrebbe portare a una risposta immunitaria migliore” ha ribadito Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre.