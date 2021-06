AstraZeneca, Lazio: “Ministero valuti consenso informato su seconda dose under 60”

Nonostante il no ad AstraZeneca per gli under 60 e l’ok al mix di vaccini per il rischiamo, “vi sono alcune persone che in maniera consapevole e informata chiedono di completare il percorso vaccinale per l’immunizzazione con il medesimo vaccino, ovvero AstraZeneca”. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Lazio, annunciando che “per questa quota di persone abbiamo chiesto al ministero della Salute di dare un parere riguardo a uno specifico consenso informato affinché possa decidere il medico in scienza e coscienza, poiché è importante, per raggiungere l’immunizzazione, che siano completati i percorsi vaccinali”.

“Nessuno deve rimanere indietro con il richiamo, soprattutto di fronte all’insorgenza delle varianti”, sottolinea l’Unità di crisi.