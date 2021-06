Asset Allocation, un webinar dedicato per capire come investire al meglio il proprio patrimonio

Milano 4 giugno 2021.Quanto e come investire in azioni e obbligazioni nel proprio patrimonio?

Come capire qual è il portafoglio ideale per te e quali strategie seguire per ottenere il miglior rapporto rendimento/rischio nel tempo?

Come costruire un portafoglio in grado di bilanciare rischio e rendimento in un’era dove l’obbligazionario sembra aver esaurito tutte le sue cartucce?

Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d'investimento di SoldiExpert SCF, società fra le più importanti in Italia e pioniere nella consulenza finanziaria indipendente ovvero senza conflitti d'interesse, il 17 giugno 2021 alle 21 ha organizzato un importante momento di confronto sul tema, un webinar con iscrizione gratuita



Nell’ultimo anno i risparmi delle famiglie italiane sono aumentati di quasi 90 miliardi di euro e la liquidità giacente ha raggiunto un nuovo picco storico. Molti risparmiatori ammassano liquidità perché hanno paura del futuro e le stesse ricerche della Consob dicono che oltre il 50% dei risparmiatori non si fida degli intermediari finanziari che consigliano loro prodotti e strumenti d’investimento.

Troppe fregature e pacchi sono stati rifilati in questi anni in modo scorretto e opaco da banche e reti e questo ha lasciato il segno sul sistema del risparmio italiano caratterizzato anche da costi caricati ai risparmiatori fra i più alti in Europa.

Che fare? Come funziona il giro del fumo? Che rendimenti attendersi per i prossimi anni?

In tutto il mondo, nel settore finanziario, si lavora per ridurre e progressivamente eliminare i conflitti di interesse, ridurre l’opacità e mettere al centro i risparmiatori. Questa è la vera finanza sostenibile.

Nella conferenza organizzata da SoldiExpert SCF – A.A.A. Advanced Asset Allocation Strategy – si parlerà di questo e di come è importante ricevere consigli non basati sul sistema delle provvigioni ma senza conflitto d’interesse (fee only), dimostrando concretamente (e ciascun risparmiatore sarà messo grazie a SoldiExpert SCF nella condizione di farlo autonomamente) come oltre l’85% dei fondi d’investimento collocati da banche e Reti sono stra-battuti dagli ETF. Prodotti “poveri” di commissioni che molte banche in Italia ancora boicottano.

Ma si parlerà anche di come allocare il proprio patrimonio in un mondo dove oggi i rendimenti obbligazionari sono sempre più “mini” e negativi, sia in termini assoluti che reali (tenendo conto dell’inflazione) per effetto dell’intervento massiccio delle banche centrali e dove i prezzi delle azioni secondo alcuni sono “maxi” perché saliti troppo.

Che peso dare oggi alle azioni e alle obbligazioni? Come comporre un portafoglio equilibrato? Quali strumenti e comparti privilegiare? Quali i rischi da fronteggiare e le strategie migliori e peggiori nel tempo e secondo l’esperienza reale e tutta la migliore ricerca accademica in termini di asset allocation?

Ci sono ricette e “torte” da copiare? Meglio essere passivi e movimentare quasi mai il patrimonio o rincorrere i mercati giorno per giorno, settimana dopo settimana ed essere molto attivi?

Alla prova del tempo, che rendimenti e rischi attendersi dai vari approcci e tipi di asset?

Una serata speciale quella organizzata da SoldiExpert SCF: si potrà osservare il tema dell'investire con occhi nuovi e qualche consiglio utile, restando sempre con i piedi per terra e senza vendere illusioni di ricette facili per moltiplicare i soldi.

In questo webinar gratuito sarà possibile capire:

— Perché i rendimenti futuri di un portafoglio bilanciato o 60% azionario e 40% obbligazionario potrebbero essere inferiori rispetto al passato;

— Quali asset classi potrebbero essere interessanti come complementi a un portafoglio azionario e obbligazionario;

— Pro e contro delle principali strategie di trading e di asset allocation non convenzionali e quali possono offrire una protezione più ampia contro l’incertezza futura.

– Perché in Italia il gioco della consulenza finanziaria e del risparmio gestito è più “sporco” che in altri Paesi e come può tutelarsi un risparmiatore.

CHI È SOLDIEXPERT SCF



Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

