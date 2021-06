As Roma, Costanzo advisor strategie comunicazione: “Il nuovo slogan? Mejo ‘a Roma”

“Sarò il nuovo advisor strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo ‘a Roma’”. Ad annunciarlo all’Adnkronos è Maurizio Costanzo, che comunica di aver firmato un accordo con la società capitolina come nuovo responsabile delle strategie di comunicazione. Molte le idee su come impostare la strategia comunicativa, di cui Costanzo concede all’Adnkronos qualche anticipazione. “La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città”, rivela il giornalista. “Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano,… ‘mejo ‘a Roma”, conclude.