Antonio Desiderio festeggia lo Schiaccianoci D’Oro e un’estate ricca di progetti

Durante la serata finale del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, Ideato da Paolo Tortelli e Maria Pia Liotta che ne cura la direzione artistica e che quest’anno è dedicato alla divina Carla Fracci, il prossimo 3 Luglio si svolgerà la cerimonia di consegna del prestigioso premio internazionale ormai istituzionalizzato: “LO SCHIACCIANOCI D’ORO” nella splendida cornice del Castello dei Borgia a Nepi con la conduzione della serata affidata al volto di Rai1 Beppe Convertini e le esibizioni di tanti volti della danza Internazionale a fare da cornice. A ricevere il prestigioso riconoscimento, nato con l’obiettivo di dare un riconoscimento di alto valore e prestigio, a grandi artisti, ad esponenti nelle varie funzioni, incarichi e ruoli assunti, durante il proprio percorso professionale, per la loro fedele dedizione, e/o per il loro legame ad un’arte immensa quale quella Tersicorea, sarà tra gli altri Antonio Desiderio.

“L’idea che distingue il premio da altre iniziative è quella di favorire e diffondere attraverso l’evento, uno scambio artistico – culturale per creare unione tra i popoli, sostenendo le nostre “eccellenze”, la nostra storia, la nostra cultura, patrimonio di grande interesse nel mondo e di cui in questa edizione Antonio Desiderio farà parte”, sono state le parole del direttore artistico a motivazione dell’importante riconoscimento. L’Opera è realizzata dal maestro Enrico Manera, l’unico artista vivente della cosiddetta “Scuola di Piazza del Popolo”, vera fucina di talenti della PopArt italiana.

Antonio Desiderio Management altri eventi nell’estate 2021

L’estate dell’Antonio Desiderio Management è però ricca di tante iniziative. Si comincia il 1 Luglio in cui partiranno le CALL TO ACTION del WORLD DANCE AWARD, in cui Antonio Desiderio è Co-direttore insieme a Lella Colombo. 3 differenti contest per 3 diversi scopi:

HYBRID TOUR , per raccontare con parole e immagini la nostra Italia che diviene palcoscenico monumentale o paesaggistico dei ballerini partecipanti da tutta Italia;

, per raccontare con parole e immagini la nostra Italia che diviene palcoscenico monumentale o paesaggistico dei ballerini partecipanti da tutta Italia; ACADEMIES AUDITIONS , per far vivere ai candidati un’esperiemza unica in prestigiose Accademie Internazionali;

, per far vivere ai candidati un’esperiemza unica in prestigiose Accademie Internazionali; TV SHOW PERFORMANCE, dove I ballerini selezionati potranno far parte del corpo di ballo del programma televisivo “Il Cantante Mascherato” con le coreografie di Matteo Addino.

Dal 22 al 31 LUGLIO, si vola invece in Spagna con “MAS ALLA DE LA OSCURIDAD’ progetto a l sfondo sociale con le coreografie di Gino Labate ed Emanuela Campiciano ed il Barcelona Ballet Project che si terrà al Teatro Apolo di Barcelona, riaperto dopo anni di chiusura e che riapre alla danza con questo importante progetto. “Mas allá de la oscuridad”, rappresenta un vero e proprio “Inno al rispetto della VITA”, così come amano definirlo gli stessi ideatori e coreografi, ed è volto ad avvicinare i giovani alla riflessione sull’importanza del diritto alla vita, vissuta in ogni suo aspetto all’insegna dell’energia positiva e del rispetto di se stessi e del prossimo. La danza diventa un mezzo attraverso il quale lo spettatore rivive una riflessione importante sui valori della vita, sui sentimenti di amore, amicizia, sull’energia positiva.

L’estate giungerà poi nel suo clou nel mese di agosto con due grandi appuntamenti. Il primo è L’INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL DI MIAMI, diretto da Eiberto Jimenez e di cui Antonio Desiderio è referente europeo, da oltre 10 anni, con una coppia di Primi ballerini del Teatro dell’Opera di Brno, diretto da Mario Radakovsky che danzeranno per il gran gala di chiusura della kermesse americana coreografie di Radakovsky stesso e dalla maitre e coreografa italiana Sabrina Bosco, entrambi alla loro prima volta al prestigioso Festival.

Il secondo è FERRAGOSTO IN DANZA; su gentile concessione del Cav. Umberto Menghi, dal 12 al 15 Agosto, verrà proposto un workshop esclusivo e a numero chiuso con i grandi nomi della danza internazionale:

MAURO BIGONZETTI, COREOGRAFO INTERNAZIONALE

GONZALO GALGUERA, DIRETTORE DEL BALLETTO DI MAGDEBURGO (GERMANIA)

KRISTIAN CELLINI, COREGRAFO INTERNAZIONALE

FRANCESCA MALACARNE, DOCENTE DI TECNICA DI DANZA CLASSICA E COORDINATRICE DI DIPARTIMENTO DEL LICEO COREUTICO VITTORIO EMANUELE DI ROMA

BEATRICE MILLE, MAITRE DU BALLET INTERNAZIONALE

Al pianoforte il Maestro VINICIO COLELLA, Pianista al Ballo presso Accademia Nazionale di Danza.

Il tutto nella magica cornice di Villa Delia, che diventerà il villaggio della danza inmerso nelle colline toscane. Bellezze naturali e studio di alta formazione si fondono in in mix davvero esplosivo.

La Direzione Aristica è di Kristian Cellini,ballerino televisivo e coreografo internazionali di importanti nomi della danza ed eventi come Peccioli in Danza e svariate edizioni di concerti di Andrea Bocelli, in sodalizio artistico con Antonio Desiderio Artist Management da tempo.

L’estate 2021 si concluderà come ultimo impegno con L’INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL in Val di Non (Trentino), sotto la direzione artistica di Sabrina Borzaga, in cui Antonio Desiderio presenzierà per un seminario su “I Grandi Balletti di Repertorio” attraverso un’analisi musicale e coreografica nei vari stili ed attaverso i grandi interpreti della danza.