Al via le riprese del film “Lupo Bianco”con Sebastiano Somma e Remo Girone

Al via dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021 a Vercelli – Città di Santhia, le riprese del film “Lupo Bianco”, sulle gesta del filantropo vercellese Carlo Olmo, soprannome del grande benefattore insignito lo scorso ottobre della Onorificenza di Cavaliere ‘Bianco’ al merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

La storia di un orfano, che ha fatto dell’amore ricevuto un moltiplicatore di opportunità, esce dalla porta della sua vita privata per essere raccontata al grande pubblico grazie all’idea dell’attore Diego Cammilleri, siciliano, che ha lavorato per anni nella Prefettura di Vercelli, prima di sposare l’arte della recitazione. Cammilleri, infatti, colpito dalle vicende di Carlo Olmo e dalle sue incredibili donazioni durante il Covid – dalle migliaia di mascherine donate alle charity tour con 24 tonnellate di derrate alimentari portate con i pullman alle famiglie bisognose fino alle stanze degli abbracci per bambini e case di riposo – ha proposto a Olmo la sua idea.

Sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara, musiche di Serena Rubini, Francesco Cilione, Silva Poy, Marco Giva. Il film prodotto dalla CinemaSet di Antonio Chiaramonte. Il film prenderà parte anche al Festival del Cinema di Venezia 2021.

“Dopo la frenata Covid del 2020 siamo tornati a girare in Italia” – afferma il produttore Antonio Chiaramonte, presidente di CinemaSet, componente del comitato tecnico scientifico del Miur per i progetti cinematografici inerenti alla legalità a scopo educativo e didattico.” “Abbiamo una serie di produzioni da realizzare entro il 2023 grazie alla società cinematografica CinemaSet, ben sette opere, che grazie al sostegno del Patrocinio del Miur, sono da riprendere e finalizzare, per poter proiettare ai giovani studenti di tutta Italia (medie e superiori), film a scopo educativo e didattico per tematiche sociali sulla legalità”.

Il cast del film

Film diretto da Tony Gangitano con

Sebastiano Somma – Remo Girone – Morgana Forcella – Guia Jelo –Shi Yang Shi – Francesca Rettondini – Rosario Petix – Vincent Riotta – Gaetano Aronica -Andrea Zirio – Antonio Lubrano Diego Cammilleri – Emanuele Olmo – Nando Morra – Maurizio Nicolosi – Gabriele Scopel –Vincenzo Giordano- Massimo Pascucci -Alessandro De Marco – Daniela Fazzolari – Monia Manzo – Pierluigi Gangitano – Tony Biffi – Salvatore Nocera – Ilenia Giammusso – Carlo Giammusso – Guido Bazzani – Giorgia Fiori – Alice Carbonaro – Elisa Muriale – Naomi Moschitta

Prodotto da CinemaSet srl

Con il sostegno di: Miur – Regione Piemonte – Provincia di Vercelli – Comune di Vercelli – Comune di Santhià