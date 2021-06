Ail, 21 giugno otto ematologi rispondono a numero verde

Otto illustri ematologi a disposizione dei cittadini dalla mattina alla sera per rispondere a ogni tipo di domanda o dubbio sui tumori del sangue. E’ il numero verde Ail 800.22.65.24, che lunedì 21 giugno, in occasione della sedicesima ‘Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma’ sarò attivo dalle 8.00 alle 20.00.

Un’iniziativa che è una tradizione – sottolinea l’Ail – e che offre ai pazienti la possibilità di parlare con ematologi di chiara fama chiedendo chiarimenti sulle loro patologie e sulle terapie, senza problemi di tempo e di privacy che potrebbero avere con i medici e gli infermieri che li seguono abitualmente nei loro centri di cura.