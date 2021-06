Adidas e Stella McCartney lanciano la collezione Beach Defender

Creare capi di alto livello, tecnologicamente avanzati e senza impattare sulle limitate risorse del pianeta si può. È quanto sostiene da anni Stella McCartney, vera e propria paladina della battaglia per rendere il mondo dell’alta moda sempre più ecosostenibile. Da alcuni anni a fare da partner a Stella è arrivata anche adidas, da sempre uno dei nomi dello sportswear più attento a queste tematiche. E uno dei risultati più importanti di questa collaborazione è l’innovativa collezione Beach Defender che stiamo per presentare.

L’impegno di Stella McCartney per l’ambiente

Le borse di Stella McCartney sono un vero must have per ogni appassionato di moda. Le scarpe di Stella McCartney sono tra le più ambite. Ma non sono soltanto questi i due motivi per cui la stilista classe 1971 è così apprezzata e ammirata. Buona parte della sua enorme, e meritata, fama deriva dall’aver trasformato la sua maison in uno dei brand di moda etica e cruelty-free più conosciuti al mondo. Un brand che cerca di eliminare l’utilizzo di materiali di origine animale supporta quotidianamente la ricerca di materiali alternativi e spinge sull’economia circolare.

Un’impegno talmente importante, quello di Stella, che le ha permesso di sedere accanto al Principe Carlo e di fronte alle autorità più importanti del Pianeta durante la presentazione di Terra Carta, un movimento che si pone come punto di riferimento per guidare la transizione verso un mondo più sostenibile.

Ma non solo. Ad aprile la maison inglese aveva lanciato una capsule collection sostenibile in collaborazione con Greenpeace per fermare l’opera di deforestazione della foresta Amazzonica. Poco prima il Tate Modern di Londra aveva ospitato la presentazione della collezione a-i 2021 realizzata per il 77% con materiali riciclati.

E l’impegno è destinato a proseguire anche per la collezione autunno 2021, in cui Stella McCartney sosterrà “Humane society international”. Per presentare le nuove creazioni è nata la campagna “Our time has”, un documentario scherzoso con il comico britannico David Walliams a fare da voce narrante. Nel video si vedono gli animali che si risvegliano nel cuore di Londra e che vivono liberamente in mezzo agli esseri umani. Ovviamente indossando borse e capi sostenibili firmati Stella McCartney e che si ispirano alla J is for joy dal McCartney A to Z manifesto.

Una linea allegra, colorata e piena zeppa di energia in cui spiccano le classiche borsette Stella McCartney nei modelli Falabella e Frayme. Ma soprattutto una collezione in cui l’80% dei materiali è eco-friendly. Una percentuale che ne fa la collezione più sostenibile mai realizzata nella storia del brand britannico. E per dare un’occhiata alle nuove creazioni è sufficiente dare uno sguardo allo shop online ufficiale Stella McCartney.

La collezione Beach Defender targata adidas by Stella McCartney

Come dicevamo in precedenza è continuata anche quest’anno la collaborazione con adidas. La collezione Beach Defender è l’ennesimo capitolo di una partnership, quella tra il marchio tedesco e la fashion designer inglese, ormai lunga più di 15 anni. Ovviamente anche in questo caso si tratta di una campagna volta alla sensibilizzazione ambientale e alla creazione di un mondo della moda sempre più eco-sostenibile.

La collezione è stata curata Netty Hurley e Monika Mogi ed è una vera e propria dichiarazione d’amore per le acque del nostro Pianeta. Ma anche un monito dato a ognuno di noi a rispettare i mari e gli oceani con comportamenti adeguati e non inquinanti.

Alcuni pezzi della collezione Beach Defenders, così come le altre collezioni adidas di Stella McCartney è disponibile su Zalando.it, ed è pensata appositamente per gli stili di vita attivi. Troviamo bikini, scarpe con calzino separabile, tute e tutto ciò che serve per le escursioni. Il tutto realizzato in Primeblue, il materiale ad alte prestazioni ricavato dai rifiuti di plastica riciclati trovati su spiagge, coste e isole. Dettaglio da non sottovalutare anche la presenza di piccoli sacchetti all’interno delle tasche pensati appositamente per raccogliere lo sporco sulle spiagge.

La nuova capsule collection 2021 firmata da Stella McCartney e adidas

Beach Defender non è l’unica linea targata Stella McCartney che potremo ammirare quest’estate. Poco tempo fa è stata rilasciata anche una nuova capsule collection composta da cinque modelli unisex: un trench, due tute in due colorazioni diverse, e un paio di shorts.

Cinque capi che danno nuovo lustro al connubio adidas-Stella McCarney, realizzati in materiali ecosostenibili e arricchiti da dettagli di lusso.

Non è la prima volta che la stilista inglese rivisita capi adidas. In passato abbiamo visto il modello di scarpe adidas Stella McCartney Stan Smith. Ma questa è la prima volta Stella utilizza utilizza il logo delle tre strisce. I modelli comprendono la versione di Stella della tuta da ginnastica adidas, insieme al trench Jessa, pensato per i più sportivi. Nella collezione sono presenti anche gli shorts Josie, caratterizzati da un’ampia vestibilità e con tasche multiple, ideali per riporre gli oggetti essenziali.

La capsule è già disponibile per l’acquisto online sul sito ufficiale di Stella McCartney e in tutte le migliori boutique mondiali, fisiche e online.