Achille Lauro annuncia un contratto con Amazon

Contratto con Amazon Prime Video per Achille Lauro. L’artista annuncia di aver siglato uno dei più importanti Overall Deal d’Europa con Amazon Prime, che prende il via con la partecipazione al programma ‘Celebrity Hunted’, disponibile su Amazon Prime Video. Per due anni l’artista parteciperà alla produzione di film, serie tv, documentari e formati in collaborazione con Amazon Prime.

“Ho avuto l’onore di partecipare al film ‘Anni da Cane’ e alla serie ‘Prisma’ anche producendo colonne sonore e inediti. Mi preme l’obbligo di ringraziare Nicole Morganti, Head Italian Originals Prime Video, una manager visionaria e creativa come poche ne ho incontrato. Grazie anche a Francesca Bianchini che ha negoziato insieme al mio manager Angelo Calculli un contratto cosi importante per la mia carriera artistica”, dichiara l’artista.