A Taormina arriva ‘The Place’, fashion event con Silvia Berri

A Taormina arriva ‘The Place #Silviaincontra’, il fashion event in modalità Pop up store per la Spring+Summer 2021, ideato e promosso dalla brand advisor, Silvia Berri. Dopo i ‘The Place #silviaincontra’ di Milano e di Firenze, le aziende ed i brand del Made in Italy arrivano Sicilia, a Taormina ed in concomitanza con il Festival del Cinema. Dal 3 prossimo luglio, l’NH Hotel Taormina ospiterà il The Place #silviaincontra sino al 4 luglio con apertura dell’iniziativa prevista per le 11 di sabato.

“Due giornate, in un ampia ed elegante location espositiva, quella dell’NH Taormina, dove poter venire ad incontrare, conoscere, ammirare e acquistare il migliore Made in Italy delle aziende proposte dalla brand advisor, @silviaberri”, si legge in una nota.

The Place apre i battenti sabato 3 luglio, con il seguente orario: dalle 11 alle 19 e dalle 21 sino alle 23; prosegue la domenica 4 luglio dalle 11 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Le collezioni Primavera Estate2021 di ciascuna azienda di scarpe, borse, cinture, vestiti, tute, bijoux, cosmesi e accessori moda saranno presentate da @silviaberri alle followers, a tutti coloro che parteciperanno. L’evento è aperto nel rispetto delle norme anti Covid.