Xiaomi e Oppo abbandoneranno Android?

Colpo di scena nel mercato smartphone cinese: alcuni importanti “big player” asiatici come Xiaomi e Oppo sembrano pronti a mettere in discussione uno dei principali capisaldi della loro produzione di dispositivi mobile, ovvero la presenza del sistema operativo Android, da sempre un fedele alleato dei brand dal punto di vista software.

I due giganti tecnologici sono stati ispirati dalla rivoluzione HarmonyOS iniziata da Huawei, sempre più desiderosa dell’indipendenza dai servizi Google dopo lo storico ban negli Stati Uniti.

Rimpiazzare l’OS numero uno al mondo per diffusione è una battaglia non da poco, ma a quanto pare abbiamo già dei contendenti pronti a scendere sul campo, a cui probabilmente potrebbe aggiungersi anche Vivo nei prossimi mesi.

Sia per Xiaomi che per Oppo, dopo aver ridotto quanto possibile la presenza di Google nei propri dispositivi, sarà fondamentale abbracciare proprio il tanto discusso HarmonyOS, intraprendendo una trattativa con Huawei destinata a durare nel lungo periodo. Le ultime indiscrezioni fanno presagire che la seconda beta dell’OS sarebbe già in fase di test con buoni risultati complessivi, per quanto la piattaforma non sia ancora completamente distaccata dalle funzioni base di Android.

Se i due brand accoglieranno HarmonyOS dovranno inoltre risolvere un secondo problema: il sistema è ottimizzato per operare “a suo agio” con i processori HiSilicon Kirin, vale a dire hardware firmato anch’esso da Huawei. L’abbandono delle soluzioni proposte da Qualcomm e MediaTek potrebbe costare molto a Xiaomi e Oppo, che da tempo godono della fama di produrre smartphone più facilmente moddabili rispetto ai modelli della concorrenza, proprio grazie alla presenza dei suddetti chip.

Potrebbero cambiare quindi tantissime cose nel mercato internazionale di smartphone se i produttori cinesi collaborassero per diffondere una strategia “anti-Android”, dalle performance dei dispositivi alle possibilità di personalizzazione. Al momento è veramente difficile prevedere il futuro dei prossimi flagship e medio-gamma orientali, ma possiamo essere sicuri che con le nuove versioni di HarmonyOS il panorama si farà gradualmente molto più chiaro.