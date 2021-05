World Cocktail Day: un Drink Kinley Esclusivo che sa di Primavera

Oggi è il World Cocktail Day ed è l’occasione perfetta per rivedersi con gli amici. Potersi incontrare di nuovo sarà come prendere un bella boccata d’aria fresca, tanto desiderata dopo un inverno così rigido.

Proprio in questo giorno, nel 1806, per la prima volta venne usata la parola cocktail per descrivere una bevanda miscelata di acqua, zucchero ed alcol. Da allora, per 215 anni, la mixologia si è impegnata nella ricerca e la sperimentazione di audaci abbinamenti tra sapori, toni ed intensità.

Marco Dongi, giovane e acclamato bartender di fama internazionale e Ambassador di Kinley, presenta oggi il suo SPRING SUNSET: un cocktail che vuole unire i sapori erbacei del Rum con le tonalità raffinate di Kinley Ginger Beer Taste, il tutto abbracciato dal tono aromatico dell’angostura e la cremosità mandorlata dell’orzata. Kinley Ginger Beer Taste, assieme alle altre varietà (Kinley Tonic Water, Kinley Bitter Lemon Taste, Kinley Ginger Ale), accompagnano la degustazione alla scoperta dei gusti delle culture del mondo, distinguendosi per ricercatezza, stile ed equilibrio, e proponendosi particolarmente adatte ad un palato adulto, incline al viaggio e alla scoperta.

“Ciò su cui mi sono concentrato per questo cocktail” racconta Marco “è la semplicità delle emozioni. La ricetta non è difficile da realizzare, ma lo Spring Sunset vuole festeggiare questa giornata proponendo sapori differenti dai soliti drink. Senza shakeraggi, lunghe preparazioni o decorazioni eccentriche, Spring Sunset è un cocktail pensato per essere facile, accessibile; qualcosa che sia alla portata di tutti ma allo stesso tempo gustoso e particolare. Le note di Kinley, in questo, sono state la soluzione: qualcosa di semplice ma raffinato, dagli aromi ricercati e dall’inconfondibile odore di zenzero. La creatività sta anche, e soprattutto, nelle piccole cose”.

Grazie ai consigli di Marco Dongi e alle aromaticità del Spring Sunset, potremmo condividere nuovamente serate in compagnia, allietati dalla raffinatezza delle bevande Kinley.

SPRING SUNSET – RICETTA

Ingredienti:

50ml Rum bianco

15ml Orzata

3 gocce Angostura

Kinley Ginger Beer Taste

Come si prepara: