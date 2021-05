Vespa: “Renzi mi disse che Berlusconi mi propose per il Colle”

“Secondo me era una battuta, a me la raccontò Renzi e non Berlusconi. Renzi mi disse: ‘guarda che Berlusconi ha proposto te’. La cosa, comunque, non aveva molto senso…” A raccontare l’aneddoto, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, è il conduttore di Porta a Porta e giornalista Bruno Vespa. Ha saputo cosa rispose Renzi al Cavaliere? “Gli disse che, giustamente, la cosa non stava né in cielo né in terra…”.

Cambiamo argomento: se avesse ricevuto gli ormai celebre verbali di Amara, come a ‘Repubblica’ e al ‘Fatto’, lei li avrebbe pubblicati? “Siccome ‘Repubblica’ e ‘Fatto’ hanno pubblicato tutti i verbali che gli sono arrivati prima, è curioso che non abbiano pubblicato questi…” E come mai, a suo avviso, non lo avrebbero fatto? “Se quei verbali avessero parlato di Salvini e Berlusconi, secondo lei sarebbero rimasti chiusi nel cassetto? Io ho qualche dubbio ma per carità magari sbaglio”.

Restando a un altro tema giornalistico che ha fatto molto discutere, il video che ritrae l’incontro tra Renzi e Mancini, con quello lei come si sarebbe comportato? “Bisogna vedere la fonte, io avrei fatto delle verifiche. Voi credete che sia stata una professoressa che passava di lì per caso? Non lo so, mi pare singolare, tutto qua. Non è che non ci creda, è possibile ma è curioso”, conclude Vespa.