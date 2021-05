Verstappen vince Gp Monaco, Sainz secondo con la Ferrari

Max Verstappen ha vinto il Gp di Monaco con la Red Bull. Carlos Sainz ha portato la Ferrari al secondo posto, regalando il primo podio dell’anno al Cavallino e mitigando la delusione per il ko di Charles Leclerc: il monegasco, dopo la pole position conquistata sabato, non ha potuto partecipare al Gp per un problema al semiasse poco prima della partenza.

Verstappen che balza in testa alla classifica mondiale con questo successo, è stato al comando dall’inizio, davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas fino a metà gara: il finlandese al pit stop ha avuto un problema alla ruota anteriore destra ed è stato costretto al ritiro. Sainz è salito in seconda posizioneprovando a mettere pressione alla Red Bull. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris autore di un’ottima prova.

Ai piedi del podio l’altra Red Bull di Sergio Perez, seguito dall’Aston Martin di Sebastian Vettel, quinto, e dall’AlphaTauri di Pierre Gasly. Solo settimo, in una gara complicata, il campione del mondo Lewis Hamilton, anche se autore alla fine del giro veloce, seguito da Lance Stroll con la seconda Aston Martin e da Esteban Ocon sull’Alpine. Ottimo decimo posto per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.