Verissimo: la puntata del 15 maggio

Sabato 15 maggio su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15.00, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In attesa della finale di “Amici”, che decreterà il vincitore di questa edizione, saranno ospiti di Verissimo e si esibiranno i cinque finalisti del talent: i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Inoltre, spazio anche agli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena.

E’ tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Per la prima volta si racconterà in studio Enrico Ruggeri, che martedì 25 maggio sarà in diretta su Canale 5 per giocare con la Nazionale Cantanti “La partita del cuore”.

E ancora, tra gli ospiti, a Verissimo intensa intervista a Francesca Fioretti, fresca di pubblicazione di un libro in cui racconta la tragica scomparsa del compagno Davide Astori.