Venus Club: la puntata del 13 maggio

Giovedì 13 maggio, in seconda serata su Italia 1, Lorella Boccia conduce un nuovo appuntamento di “Venus Club“.

Gli ospiti della puntata

Ospiti della seconda puntata Alessandra Amoroso che racconterà l’amore ritrovato per se stessa, dopo la fine della sua ultima relazione, e l’imitatrice Francesca Manzini che divertirà il pubblico con le esilaranti imitazioni di Mara Venier, Maria De Filippi e Simona Ventura.

Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.