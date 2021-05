È uscito da poche ore il trailer ufficiale di Venom 2: Let There Be Carnage, ovvero l’atteso sequel del primo cinecomic sul simbionte Venom datato 2018.

Tutti sappiamo che il film di Ruben Fleischer non è stato particolarmente apprezzato da critica e hardcore fan, tuttavia è stato un titolo che ha incassato un sacco di soldi e che, nonostante non fosse certo considerato un capolavoro, si è comunque guadagnato un sequel. Un sequel atteso da molti (sicuramente dagli executive di Sony, che hanno stappato bottiglie per quel 5° posto fra i film che hanno incassato di più nel 2018).

Bene, sappiamo quando uscirà – 24 settembre 2021 – e dove – nei cinema, a meno che quel “only in theaters” non sia solo un refuso dei bei tempi andati.

Ma non è tutto, oh no. Nella clip vediamo anche degli adorabili momenti di “vita quotidiana” di Eddie Brock (Tom Hardy) mentre convive con il simbionte. Ad esempio durante la colazione o durante una visita al market di fiducia: i tentacoli neri che escono dalla schiena del giornalista non sono mai stati tanto comici, giusto? È la “ricetta Marvel”, quella: tanta ironia e siparietti leggeri contrapposti a minacce universali, scazzottate cosmiche e poteri soprannaturali.

Qui però c’è Cletus Kasady a.k.a. Carnage (Woody Harrelson, che a fare il matto ci riesce benissimo). È suo il compito di riportare la storia nel mondo dei simbionti fatto di denti, arti strappati, volti umani mangiucchiati e altre amenità – che nel primo film non si sono mai viste… cosa non si fa per ottenere un rating PG-13 in USA.

Il nuovo regista, Andy Serkis (sì l’uomo che ci ha donato Gollum in motion capture e non solo), nel trailer di Venom 2 punta per lo più su due aspetti chiave: la relazione da buddy movie fra Venom e Eddie e ovviamente il supercattivo Carnage, storico antagonista del simbionte nero.

Ma ci sarà la tanto discussa violenza? Vedremo del sangue? Facce mangiate? Non lo sappiamo (ancora).

La speranza è che i manager di Sony non abbiamo optato per la stessa formula del primo film: chi è andato a vedere Venom nel 2018 probabilmente andrà anche a vedere Venom 2: Let There Be Carnage, ma chi ha non ha gradito l’edulcorato mix di Fleischer?

Ecco il trailer di Venom 2, in tutta la sua gloria (di… trailer):

Questo invece è il poster ufficiale del film, visto da “dentro” Carnage:

Credits: SONY Pictures

Nel film, assieme a Hardy e Harrelson, troveremo ancora Michelle Williams nel love affair di Brock, Anne Weying, e Naomie Harris nei panni mollicci e zannuti di un altro simbionte, Shriek.