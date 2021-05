Variante indiana in Italia, Ilaria Capua: “Vaccini proteggono”

“I vaccini registrati in Europa e Usa proteggono dalle varianti”. La professoressa Ilaria Capua interviene così a DiMartedì. “I vaccini riducono la trasmissione dell’infezione e i casi gravi, anche nei casi delle varianti. Mentre facciamo assembramenti, però, le varianti fanno il loro lavoro: la variante inglese, che galoppa, soppianta le altre. Negli Stati Uniti, nel tempo si sta sostituendo a tutte le altre”, dice la direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida.

“E’ come se ci fossero due corse parallele tra la variante che diventa dominante e le altre, tante e messe insieme, man mano diminuiscono. Ci sono dinamiche di infezione che devono essere seguite e che oggi non devono preoccupare”, dice ancora. “In autunno ancora dovremo usare la mascherina, gradualmente ci metteremo verso una situazione ‘mascherina free’. Avremo ancora la mascherina tra i piedi per un po’, poteva andare peggio”, prosegue prima di stigmatizzare le scene viste domenica a Milano con la festa dei tifosi dell’Inter al Duomo: “Può accadere che ci sia uno o più supespreader che fa partire il contagio”.