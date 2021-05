Vaccino Covid, Viola: “Azzardo ritardare richiamo in assenza lockdown”

“In assenza di lockdown, ritardare la seconda dose” dei vaccini a mRna contro il Coronavirus “è un forte azzardo. Per chi è solo parzialmente protetto e per la comunità”. E’ il monito lanciato da Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, via social. “Speriamo bene”, si augura l’esperta in un tweet, esprimendo dubbi sulle insidie che potrebbero accompagnare la scelta, percorribile ora anche in Italia, di allungare l’intervallo fra prima e seconda dose dei vaccini a mRna (da 21 e 28 giorni rispettivamente per Pfizer e Moderna a 42) per massimizzare il più possibile il numero di persone che si possono coprire con la prima iniezione.