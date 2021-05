Vaccino Covid Veneto, oggi 14 maggio dalle 16 prenotazioni per 40enni

“Dalle 16 di oggi pomeriggio”, venerdì 14 maggio in Veneto “si aprono le prenotazioni dei vaccini per i 40enni. Già in giornata sarà possibile vaccinarsi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia, nel consueto punto stampa quotidiano sul Covid. Il governatore ha anche annunciato la disponibilità di un app “Sanita’KmZero’ dove è possibile prenotare direttamente dallo smartphone la vaccinazione. Zaia ha invitato inoltre la classe d’età precedente (50-59 anni), ad affrettarsi, perché dal pomeriggio entreranno nel sito altre 742.000 persone. “Ci sono da questo momento – ha evidenziato Zaia – 200.000 posti liberi”.