Vaccino Covid, primi test su terza dose in Gb

Vaccino Covid, il ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock annuncia una sperimentazione su larga scala sulla terza dose. Nel corso di un briefing a Downing street, il ministro ha spiegato che la campagna sarà portata avanti con tutti e sette i vaccini ordinati dal Regno Unito e tarata per scoprire l’effetto protettivo sulle nuove varianti. Secondo quanto riporta la Bbc, i vaccini saranno testati sulle persone in età lavorativa e sugli over 75 per raccogliere dati sugli effetti collaterali e le risposte immunitarie. Il governo esorta la popolazione a prendere parte alla sperimentazione che consentirà, tra le altre cose, di capire se sarà necessario distribuire la terza dose di vaccino già in autunno. Hancock auspica migliaia di volontari per la sperimentazione sulla terza dose.