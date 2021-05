Vaccini Italia oggi, cresce il trend: 476mila dosi al giorno

Cresce il trend delle somministrazioni di vaccini in Italia. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media di 476mila dosi al giorno rispetto alle 465.570 dosi quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal report vaccini anti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482 vaccini e sono state toccate punte superiori alle 500mila dosi al giorno per esempio il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977 vaccini.

Sono 29.583.060 i vaccini arrivati in Italia ad oggi, 2.666.410 sono stati consegnati proprio nell’ultima settimana.



E’ quasi completa la vaccinazione con la prima dose agli ospiti delle Rsa dal momento che l’ha ricevuta il 97,44%, mentre l’81,91% ha avuto due dosi. Tra il personale sanitario al 96,19% è stata somministrata la prima dose, mentre all’82,50% le due dosi. Quanto al personale scolastico: prima dose per il 77,17% e due dosi all’11,86%.



Hanno ricevuto la prima dose di vaccino il 75,16% degli over 70 mentre il 20,40% ha completato il ciclo vaccinale. Sono 4.002.91, invece, gli anziani over 80 che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, pari all’88,51%, mentre le due dosi sono state somministrate già al 76,87%.