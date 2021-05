“Ormai 15 milioni di italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino, un italiano su quattro risulta vaccinato, questo è molto importante. Contiamo nell’arco di due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili e quindi di poter correre per mettere in sicurezza il Paese”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a ‘L’Intervista di Maria Latella’ su Sky TG24.