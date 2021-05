Vaccini Covid Italia, 3 milioni di dosi in arrivo tra 12 e 15 maggio

Vaccini anti Covid, sono previste tre milioni di dosi in arrivo in Italia questa settimana, tra il 12 e il 15 maggio. E’ quanto si apprende da fonti del commissariato per l’emergenza Covid, che spiegano come si tratti di forniture di diversi vaccini.

Oggi il Lazio ha comunicato che a partire da lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni. Questo “consentirà di recuperare circa 100mila slot di Pfizer nel mese di maggio” ha sottolineato l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms – ha informato in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio – e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popolazione. Nessuna modifica invece, al momento, per tutti gli altri vaccini”.