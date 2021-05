Vaccinati Covid, “possono tornare a vita normale”

“La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”. E’ quanto affermano i Centers for Disease Control and Prevention, Cdc, sottolineando che chi è completamente vaccinato, cioè a due settimane dalla seconda dose del vaccino, non ha bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale.

Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in altre istituzioni.