Usa, sparatoria in sala per eventi in Florida: 2 morti e 25 feriti

Tre uomini armati di fucili e pistole hanno fatto irruzione nella sala eventi El Mula di Hialeah, in Florida, uccidendo 2 persone e ferendone 25. Lo ha riferito il ‘Miami Herald’, secondo cui è in corso una caccia all’uomo per fermare i responsabili. Almeno uno dei feriti è in condizioni gravi, mentre diverse persone sono state trasportate in ospedale.

Nella sala era in corso un concerto quando i tre uomini armati hanno iniziato a sparare sulla folla. “Crediamo che sia un atto mirato di violenza armata”, ha detto al giornale il direttore della polizia di Miami-Dade Alfredo ‘Freddy’ Ramirez. “Questo è un atto spregevole di violenza armata, un atto codardo”, ha aggiunto.