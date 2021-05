Uno Weekend: con Anna Falchi e Beppe Convertini dal 3 luglio

Uno weekend sarà l’appuntamento estivo di Rai1 del sabato (dalle ore 08.30 alle 10.30) e domenica (dalle ore 08.20 alle 09.30).

Il programma andrà in onda dal 3 luglio con la conduzione di Anna Falchi e Beppe Convertini.

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha riproposto così la coppia che, la scorsa estate, ha condotto C’è tempo per…

Il programma

L’Italia dei mercati che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato.

Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta.

Il tutto per ridare il senso di una Italia che ritrova i suoi riti collettivi e che assegna ad ogni giorno della settimana un valore simbolico.

Rai1 vuole ricreare queste atmosfere e lo fa con uno spazio televisivo che nel fine settimana riunisce i telespettatori con la freschezza e la spontaneità di chi si incontra al mercato e si racconta come va la vita e come vanno le cose in città e nel mondo.

Un mercato è il luogo dell’economia, del consumo, dello scambio di informazioni, della convivialità e dell’incontro tra generazioni.

Su questa scorta il programma può essere suddiviso tematicamente nei due giorni e quindi il sabato proporrà una dimensione più simile al mercato con un occhio al sabato sera della balera o della discoteca e la domenica si connoterà più come il giorno del pranzo familiare, della gita fuori porta, della sistemazione del giardino, del cinema e del teatro nel pomeriggio e della preparazione psicologica alla ripartenza della nuova settimana.

Con questo spirito i due conduttori animeranno il weekend di Rai1 in uno studio che il sabato si presti a essere riempito come un mercato e la domenica diventi la “loro” casa dove si prepara il pranzo, dove si mette a tavola la famiglia, dove ci si ritrova in salotto per il caffè.

Tutto questo con l’occhio all’estate dei vacanzieri che anche quest’anno vedrà protagonista l’Italia e le sue bellezze nel segno della rinascita senza dimenticare quelle regole che sono fondamentali, insieme ai vaccini, per sconfiggere il virus.