“Uno che va fortissimo in Campania”, la voce su Pierluigi Rotta (un vero fuoriclasse)

Di lui sentirete parlare positivamente. Identikit: Pierluigi Rotta, professione agente di commercio. Conosce bene il mondo del jet set e del lifestyle. E’ specializzato non solo nella grande distribuzione, ma anche nel mercato horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café). Insomma, un vero fuoriclasse di cui si parla molto in Campania: si tratta di uno degli agenti di commercio che in piena Pandemia non ha mollato mai nemmeno per un attimo, premendo sempre sull’acceleratore. Opera in Campania per Aviva Wines (il brand che sta spopolando ovunque diventando primo – best seller – su Amazon), Bombeer (la birra del bomber lanciata da Bobo Vieri e Mood Wines, l’ultima trovata che nel beverage sta facendo parlare tutti. Qualcuno, che ci chiede l’anonimato, racconta le grandi doti di Pierluigi Rotta. “Sa andare avanti nelle trattative, sa muoversi benissimo. Ed è fuoriclasse nel settore”, svela una fonte anonima.