U-nike: il Bestseller su come accrescere il tuo valore di donna e la tua unicità

Milano, 07.05.2021 – Secondo i recenti studi, soltanto il 26% delle donne italiane si ritiene soddisfatta della propria vita personale e professionale. Una percentuale questa che va a dimostrare come lo stato di benessere delle donne italiane sia effettivamente molto basso e caratterizzato da un alto livello di insoddisfazione personale.

Per tutte quelle donne che desiderano accrescere il proprio valore personale così da raggiungere i propri obiettivi personali e professionali, esce oggi il libro di Chiara Salomone, Vanessa Ortolani e Sara Robbiati “U-NIKE. Il Viaggio Alla Scoperta Della Tua Unicità” (Bruno Editore). Al suo interno, le autrici vanno a condividere con le proprie lettrici le stesse informazioni che permetteranno loro di valorizzare la propria unicità e vivere la vita da sempre desiderata.

“Con il nostro libro vogliamo ispirare le donne e infondere loro coraggio” afferma Chiara Salomone, autrice del libro. “Vorremmo che le donne che leggono questo libro capissero che è possibile cambiare in meglio la propria condizione attuale e vivere la vita al pari delle proprie aspettative” aggiunge Vanessa Ortolani, co-autrice del libro. “Quello che le nostre lettrici troveranno nel testo è un messaggio forte, intriso di coraggio che spero arrivi dritto al cuore delle donne, così da portarle a fare il passo più importante di tutte: quello del cambiamento” conclude l’altra co-autrice Sara Robbiati.

Secondo le tre scrittrici, ispirarsi ad altre donne che ce l’hanno fatta genera un grande impulso motivazionale nei confronti di una donna che si trova a vivere una situazione difficile. È per questo che nel libro vengono riportate diverse storie di donne di successo da cui prendere ispirazione. Donne che hanno dimostrato un concetto fondamentale: solo mettendosi alla prova è possibile superare i propri limiti.

“Questo libro esorta le proprie lettrici verso il primo e più importante passo da mettere in pratica: quello del cambiamento” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A partire dal linguaggio colloquiale usato nel testo, chi lo legge ha davvero l’impressione di fare una chiacchierata tra amiche. La cosa interessante è che nel libro viene anche condiviso il modus operandi di U-nike: lo stesso che permetterà alla lettrice di riscoprire la propria unicità”.

“Abbiamo scelto Giacomo Bruno per la pubblicazione del nostro libro perché è il leader italiano dell’ebook ed ha un’esperienza comprovata nel permettere ai libri di posizionarsi primi in classifica su Amazon” concludono le autrici. “Questo, da un punto di vista prettamente commerciale, ci consente di arrivare, in poco tempo, ad un grande numero di persone nella speranza che possano poi sentirsi ispirate dalle storie che raccontiamo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2QwCNdf



U-nike nasce da 3 donne: Chiara, Sara e Vanessa. Hanno storie diverse ma lo stesso obiettivo: aiutare le donne. Chiara è una psicologa trapiantata nel marketing, ha un grande amore per la moda e non a caso ha coniato il termine Neurofashion. Molti sono gli anni che Chiara ha dedicato al volontariato il quale l’ha portata perfino sulle Ande. Sara studia lingue ma più in là incontra il mondo del life design e se ne innamora. In seguito, esprime sé stessa e i propri talenti sviluppando una grande rete di network marketing. Vanessa studia economia e inizia a lavorare nel settore della moda per poi passare al settore assicurativo e bancario coordinando interi team e seguendo complessi progetti aziendali. Per Chiara, Sara e Vanessa questo progetto impatterà nella vita di molte donne, le aiuterà a prendere consapevolezza di essere U-nike e farà trovar loro il proprio posto nel mondo. Sito web: https://u-nike.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dal Corriere e da Forbes “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e ha aiutato oltre 700 Autori a pubblicare un libro sui temi dello sviluppo personale e professionale, anche in selfpublishing. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it