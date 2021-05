TXOne Networks è stata proclamata vincitrice dell’ambito Global InfoSec Awards durante la RSA Conference 2021

TXOne Networks è stata premiata nelle categorie ” Most Innovative in Critical Infrastructure Protection” e “Editor’s Choice in ICS/SCADA Security” in occasione della nona edizione annuale dei Global InfoSec Awards al #RSAC 2021

SAN FRANCISCO e TAIPEI, Taiwan, 17 maggio 2021 /PRNewswire/ — TXOne Networks, fornitore leader di soluzioni di sicurezza OT, è orgogliosa di annunciare di essere stata premiata da Cyber Defense Magazine (CDM), la più importante rivista di settore dedicata alla sicurezza informatica nelle seguenti categorie:

“TXOne Networks è entusiasta di ricevere da Cyber Defense Magazine uno dei premi per la sicurezza informatica più prestigiosi e ambiti al mondo. Il concorso, la cui giuria è composta da giudici di alto profilo nonché autorevoli esperti nel settore della sicurezza informatica provenienti da tutto il mondo, si preannunciava difficile, pertanto la soddisfazione è immensa”, ha dichiarato il Dott. Terence Liu, CEO di TXOne Networks.

Le soluzioni per la sicurezza dei sistemi di controllo industriale (ICS) devono “proteggere le piccole cose dai grandi problemi”. L’implementazione di dispositivi OT intrinsecamente insicuri e l’introduzione di adeguate soluzioni per la sicurezza sono una fonte costante di rischio potenziale per gli imprenditori. Le comuni procedure di cybersecurity come la titolarità chiaramente definita, gli aggiornamenti periodici e le patch sono spesso estremamente complicate nel moderno ambiente industriale. TXOne Networks ottimizza e risolve questi problemi implementando una tecnologia unica nel suo genere, che è stata ora riconosciuta dai giudici professionali dei Global InfoSec Awards 2021.

“TXOne Networks racchiude in sé tre importanti caratteristiche che noi giudici riteniamo indispensabili per la scelta dei vincitori: la capacità di comprendere oggi le minacce future, fornire una soluzione economicamente vantaggiose e innovare in modi inaspettati che possano contribuire a fermare la prossima violazione”, ha dichiarato Gary S. Miliefsky, editore di Cyber Defense Magazine.

TXOne Networks è entusiasta di far parte di questo ambito gruppo di vincitori, consultabile qui: http://www.cyberdefenseawards.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: https://www.gcpr.de/presse-meldungen/txone-networks-winner-of-the-global-infosec-awards-2021.

