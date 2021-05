Donald Trump lancia la sua piattaforma social e sfida Facebook e Twitter. La nuova piattaforma consentirà all’ex presidente Usa di pubblicare commenti, foto e video e gli darà la possibilità di comunicare direttamente con i suoi sostenitori tramite il sito chiamato ‘From the Desk of Donald J. Trump’, dove saranno caricati anche video e comunicati. L’ex presidente statunitense è stato bandito da Facebook, Instagram e Twitter in seguito alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio.