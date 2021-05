Tragedia sul Mottarone, si stacca cabina da funivia: 8 morti

Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitata una cabina della funivia. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 8 vittime confermate. Due bambini, a quanto si apprende da fonti del 118, sono stati trasportati con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, inoltre, la cabina della funivia sarebbe caduta in mezzo a un bosco dove in questo momento sono impegnate le squadre di soccorso. Sul posto il Soccorso Alpino Piemontese, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra.