Toyota Land Cruiser: in arrivo la nuova generazione

Tutto pronto per la nuova generazione della fuoristrada Toyota Land Cruiser, nota anche come modello 300. Sarà svelata ufficialmente il prossimo mese di giugno, durante le celebrazioni del settantesimo anniversario, per poi essere commercializzata sul mercato internazionale entro fine anno o nel corso del 2022. Confermate le grandi dimensioni, quantificate in quasi cinque metri di lunghezza e 285 centimetri di passo, grazie anche alla piattaforma modulare TNGA-F.

Rispetto all’attuale modello 200, la massa della nuova Toyota Land Cruiser sarà più leggera per le molte componenti della carrozzeria in alluminio, ma anche per il serbatoio ridotto di circa 15 litri. Infatti, la gamma comprenderà motorizzazioni più parsimoniose, come il propulsore a benzina 3.5 V6 biturbo da 415 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, nonché il motore diesel 3.3 TD V6 da 306 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima, entrambi abbinati al cambio automatico a dieci rapporti.

A livello di allestimenti, la nuova Toyota Land Cruiser modello 300 sarà disponibile anche nell’inedita configurazione GR Sport. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla versione Hybrid a propulsione ibrida da 359 CV di potenza complessiva, come l’ammiraglia Lexus LS e la supercar Lexus LC. Infine, non è esclusa la sportiva declinazione GR con l’unità a benzina 5.0 V8 biturbo che, molto probabilmente, sarà condivisa con la gemella premium Lexus LX – destinata esclusivamente al mercato statunitense – proposta anche con il motore a benzina 5.0 V8 aspirato da 477 CV di potenza.