Terremoto a Gubbio, scossa magnitudo 4

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 10 a Gubbio, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è avvenuto a una profondità di 10 km.

“La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve ma intensa – ha detto all’Adnkronos il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati – Ora siamo in contatto con la Protezione civile per valutare la situazione, e con i nostri uffici stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni”.

“Proprio oggi qui avremmo dovuto avere la Festa dei Ceri che anche quest’anno non è stato possibile celebrare – ricorda – per via della pandemia, per il rischio di assembramenti”.

La Protezione civile su Facebook ha comunicato che “dalle verifiche effettuate fino a ora dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose”.

“Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (Pg), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo ML 3.1: al momento nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco” si legge in un tweet dei Vigili del fuoco.