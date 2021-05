Tania Missoni e Marisa Laurito tra le ospiti del weekend di Isoradio con Monica Setta

Su Isoradio, Barbara Bouchet, Sabrina Paravicini, Tania Missoni, Monica Paparcone e Marisa Laurito saranno le ospiti di “Parla con lei – Storie di donne che fanno la differenza” ideato e condotto da Monica Setta sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle 16.

Nella puntata di sabato 29 maggio, ci saranno due amate attrici. Barbara Bouchet racconterà la sua carriera, caratterizzata dalla partecipazione ai film di genere degli anni ’70 che hanno fatto la storia del costume italiano e al rapporto con il figlio e noto chef Alessandro Borhgese.

Ci sarà anche l’attrice e regista Sara Paravicini, che racconterà i suoi esordi nel cinema e del grande successo ottenuto con il ruolo di Jessica Bozzi nella serie televisiva “Un medico in famiglia”.

Domenica 30 maggio, sempre alle ore 16, saranno invece ospiti due esponenti del mondo della moda, ovvero Tania Missoni e la manager di Twin Set, Monica Paparcone, che racconteranno come è cambiata l’industria della moda made in Italy durante la pandemia e quali sono le prospettive del 2022. A chiudere il trio di donne ci sarà Marisa Laurito che ha appena pubblicato il libro “Una vita scapricciata”, autobiografia ironica di una grande artista che ha nel sangue una bellissima napoletanità.