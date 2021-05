Superlega, indagine Uefa su Juventus, Real Madrid e Barcellona

Progetto Superlega, l’Uefa ha annunciato di aver aperto un’indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona. La commissione disciplinare contesta una possibile violazione delle normative da parte dei tre club, gli unici che non hanno ufficialmente abbandonato il progetto.

“Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco, scolpite in maniera chiara nel nostro statuto nazionale che si ispira a quello della Uefa. Alternativamente non è una scelta federale ma di altri che vogliono stare fuori dal nostro sistema”, ha intanto detto oggi il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti.