Stop mascherine se vaccinati in Usa, cosa dicono gli esperti

Negli Usa arriva lo stop alle mascherine per chi è completamente vaccinato, secondo le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention. “La scienza è chiara – hanno fatto sapere nella giornata di venerdì i Cdc – se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”. Quindi, a due settimane dalla seconda dose del vaccino, non c’è bisogno di indossare la mascherina, né di osservare il distanziamento sociale. Salvo, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali e in altre istituzioni. Cosa ne pensano gli esperti?

“Anche in Italia, già da subito, bisognerebbe dire che i vaccinati possono evitare di mettere la mascherina” dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Poi c’è il passaggio successivo – insiste – che è quello di levare l’obbligo di mascherina quando avremo raggiunto 30 milioni di vaccinati, che avverrà tra 2 settimane, per tutti almeno all’aperto”.

La posizione Usa “non è una novità – sottolinea l’infettivologo – Il Cdc si era già espresso più di un mese fa sul fatto che tra vaccinati la mascherina potesse essere tolta e che per i vaccinati si potesse non fare la quarantena né i tamponi di controllo, nel caso si venisse a contatto con un contagiato – ricorda Bassetti -. Mi pare sia una decisione di assoluto buonsenso e mi auguro che presto un po’ di buonsenso possa essere ripristinato anche nel nostro Paese”.

Quanto alla trasmissibilità del virus da vaccinati ai non vaccinati, l’infettivologo chiarisce: “I dati scientifici ci dicono che, anche se tu da vaccinato dovessi fare l’infezione, la tua carica virale è del 90% inferiore rispetto a quella che ha un soggetto non vaccinato. Quindi la capacità di trasmettere il virus è veramente infinitesimale. Non possiamo dire che è zero, ma è molto vicina allo zero”.

Diversa la posizione della microbiologa Maria Rita Gismondo, che invita alla prudenza dopo l’annuncio dei Cdc americani: “Abbandonare le mascherine è ancora prematuro”. E “dobbiamo ricordarci che il vaccino protegge dalla severità della malattia, ma non dall’infezione – dice all’Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – quindi il virus continua a circolare”. Prima di ‘archiviare’ le mascherine, avverte, “io penso che sia prudente aspettare ancora un po’ perché si abbassi questa circolazione”.

Per il virologo Francesco Menichetti, primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa, “quella che avviano gli Stati Uniti è una gigantesca sperimentazione sul campo. Bisogna essere ottimisti, bisogna però tenere conto che loro hanno vaccinato 10 volte di più di quanto non abbiamo vaccinato noi” dice all’Adnkronos Salute.

“L’iniziativa degli Stati Uniti – sottolinea Menichetti – si basa sul presupposto che il vaccino abbatta efficacemente la trasmissione del virus; cioè, non solo prevenga la malattia ma abbatta il contagio o comporti un contagio non clinicamente significativo. E’ un presupposto plausibile – ammette il virologo – seppure non ha quelle evidenze così incardinate e consolidate che sarebbero necessarie”. Per questo, aggiunge, “è una decisione che secondo me è discutibile”.

Negli Stati Uniti tolgono le mascherine e ci sono esperti italiani secondo i quali per poterlo fare anche nel nostro Paese ci vuole il 50% della popolazione vaccinata. E’ così? Di fronte a questa domanda, esprime dubbi l’epidemiologa Stefania Salmaso, ospite ad ‘Agorà’ su Rai3. Sarebbe vero se fosse vaccinato “il 50% che devi incontrare; e qua il 50% non è diffuso dappertutto – osserva -. O incontriamo tutti vaccinati perché siamo in mezzo a un gruppo di 80enni, oppure siamo in mezzo ai ragazzi e allora nessuno è vaccinato. Statisticamente, quando poi incontri l’infetto”, il rischio rimane anche con metà popolazione immunizzata.