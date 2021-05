Sondaggi politici: Lega sempre primo partito, ma Fdi si avvicina

Lega in calo ma ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani. Secondo quanto rileva il sondaggio politico illustrato da Bianca Berlinguer durante Cartabianca, il partito di Matteo Salvini è al 21,9%, in calo di uno 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Stabile al secondo posto Fratelli d’Italia al 18%, mentre il MoVimento 5 Stelle perde uno 0,3% e si attesta al 18%.

Il Pd recupera uno 0.5% e si conferma al quarto posto con un 17,2%, seguito da Forza Italia (7%), Italia Viva (3,9%), Azione (3,1%).