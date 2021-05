Sondaggi politici: Lega prima ma in calo, Pd e FdI sempre più vicini

La Lega di Salvini sempre primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 21,6% delle preferenze, ma in calo rispetto a marzo quando si attestava al 23,6%. Pd e FdI secondo e terzo partito sempre più vicini tra loro, rispettivamente al 19,8% (+0,8%) e al 18,01% (+2,3%). Questa la fotografia del podio politico in Italia scattata dall’Istituto Ixè nell’ultimo sondaggio di oggi, con la comparazione delle intenzioni di voto a due mesi di distanza dall’ultima rilevazione. Al quarto posto il M5S che passa dal 15,2% di marzo al 17% di oggi, quinta con distacco Forza Italia al 7,8% (a marzo era al 9% delle preferenze), sesta Azione al 3% (-0,2%), settima posizione per Articolo 1 -MDP al 2,8% (+0,4%), ottava Sinistra Italiana al 2,5% (+0,5%), nona Italia Viva al 2,1% (+0,1), decima +Europa all’1,4% (-0,3%).