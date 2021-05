Smartphone Xiaomi con secondo display

Xiaomi sempre al passo con i tempi e con uno sguardo all’innovazione.

Secondo quanto riportato da LetsGoDigital, il brand starebbe pensando a uno smartphone Xiaomi con un doppio display a scorrimento orizzontale.

Lo smartphone Xiaomi a scorrimento laterale include fotocamere e secondo display

Il brevetto di design è stato depositato il 13 gennaio 2021 da Beijing Xiaomi Mobile Software. Il nuovissimo brevetto è stato pubblicato oggi, 14 maggio 2021, e contiene ben 56 immagini di prodotto di uno smartphone Xiaomi sconosciuto. Tre diverse varianti sono mostrate con un cursore laterale. I design sono fondamentalmente gli stessi, ma uno dei tre design è un telefono a doppio cursore.

Lo smartphone Xiaomi brevettato ha bordi dello schermo stretti e un design a schermo intero. A prima vista, nessuna fotocamera selfie è visibile. Anche il retro è completamente privo di fotocamere, il che conferisce al dispositivo un aspetto particolarmente elegante e unico.

Ovviamente è possibile fare una foto o un video con questo smartphone. Per questo è stato progettato un meccanismo di scorrimento verticale. Spostando la parte posteriore a destra, rispetto alla parte anteriore, si scoprono sia la fotocamera selfie che le fotocamere principali.

Tre piccoli cerchi sono visibili sul davanti. Potrebbe essere una singola fotocamera selfie, un sensore extra e un flash. Opzionalmente potrebbe essere anche una dual selfie camera, purtroppo la breve descrizione non lo chiarisce. Una tripla fotocamera con flash è montata sul retro del sistema di scorrimento. Pertanto, grazie al meccanismo di scorrimento, è possibile acquisire selfie e registrazioni di foto e video regolari.

Il secondo modello di telefono ha anche un meccanismo di scorrimento. Questa volta, invece, il lato sinistro è estensibile, contiene un secondo schermo. È un display relativamente stretto e allungato. Comodo da usare come tastiera durante la composizione di un messaggio. O per il funzionamento durante il gioco. Sorprendentemente, non ci sono telecamere posteriori su questo modello.

È qui che entra in gioco il terzo modello, che in realtà è una combinazione delle prime due varianti. Questo è l’unico smartphone con doppio cursore. Se fai scorrere il dispositivo verso sinistra, apparirà una seconda schermata. Facendo scorrere il dispositivo verso destra, il sistema di telecamere diventa visibile. Questa è chiaramente la variante più avanzata.

Smartphone Xiaomi con meccanismo a slider

Xiaomi ha recentemente registrato un numero impressionante di design di smartphone utilizzando un sistema di scorrimento, più di altri produttori di telefoni. Alcuni mesi fa, LetsGoDigital ha anche scoperto uno smartphone pieghevole Xiaomi con display a scorrimento .

Sebbene il produttore cinese stia giocando con l’idea di applicare sistemi di scorrimento da un po ‘di tempo, Xiaomi ha rilasciato pochi smartphone a scorrimento, ad eccezione del Mi Mix 3 con fotocamera frontale a scorrimento.

Eppure il brevetto di cui ci occupiamo oggi è nuovo di zecca – la data di domanda risale al 2021. Di solito c’è almeno un anno tra la data di domanda e la data di pubblicazione di un brevetto di design e / o utilità, a differenza dei marchi. Tutto sommato, non è certo inconcepibile che Xiaomi rilasci in futuro un nuovo smartphone slider, forse anche un dual slider.

Visualizza qui il brevetto per lo smartphone a scorrimento laterale Xiaomi .