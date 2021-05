Samsung, in arrivo uno smartphone da gaming?

La pandemia di Coronavirus ha impattato pesantemente molti dei principali produttori di smartphone, costringendoli a ridimensionare le loro offerte per oltre un anno, complice la scarsità di alcuni componenti chiave a livello hardware. Nonostante questo, il 2021 continua a sorridere per l’inossidabile Samsung, che tornerà presto alla carica con un nuovo dispositivo per il gaming.

Lo smartphone da Gaming

Dopo aver mantenuto le altissime aspettative dei suoi fan con il lancio della serie Galaxy S21, la casa coreana non si ferma e rivela un nuovo brevetto registrato all’EUIPO (ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale). Secondo il portale LetsGoDigital, che ne ha dato per primo la notizia, consiste nel progetto di uno smartphone gaming dotato di un innovativo sistema di raffreddamento, il primo del brand dotato di un “fan system”.

Chi è già esperto del mondo gaming sa bene che questo è un preciso riferimento al raffreddamento a ventola, un espediente inedito per Samsung che potrebbe essere esteso a tutti i futuri dispositivi di fascia alta dell’azienda, dopo aver testato soluzioni valide ma meno efficienti (tra cui il Water Carbon Cooling che abbiamo visto su Galaxy Note 9, la camera di raffreddamento in rame del Galaxy S20 Ultra e i pad termici a grafite del Note 20 Ultra).

I tentativi di miglioramento della gestione del calore in eccesso non sono mancati, e di certo rappresentano un importante nodo da sciogliere a causa dell’arrivo di app multimediali, servizi e giochi premium che richiedono prestazioni CPU e GPU costanti nel tempo, pena continui crash e riavvii del sistema in uso.

Al momento non è possibile prevedere se Samsung intraprenderà progetti simili a quelli di Nubia e Lenovo (che hanno già svelato i propri sistemi di raffreddamento a ventola su Red Magic 3 e Legion Phone Duel 2). Sicuramente è sbagliato aspettarsi una semplice “copia” di queste configurazioni, per quanto efficaci, da parte della società coreana: rimaniamo quindi sintonizzati in attesa di rivelazioni molto più approfondite.